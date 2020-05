Premier League, il portiere del Bournemouth Ramsdale è uno dei due positivi al secondo test

vedi letture

Il portiere del Bournemouth, Aaron Ramsdale, ha dichiarato di essere uno dei due giocatori postivi al coronavirus nella seconda tornata di test della Premier League. Sono stati effettuati 996 tamponi a calciatori e membri dello staff. Complessivamente, considerando la prima tornata, i test sono stati 1744 per un totale di 8 casi positivi. Ramsdale, 22 anni, è risultato asintomatico. "È decisamente scioccante. Non sono stato in contatto con nessuno, eppure l'ho preso" ha dichiarato il portiere, che sarà costretto alla quarantena. "Quando sai di non averlo avuto e hai appena seguito le regole andando solo a comprare al negozio, all'inizio è stato ovviamente spaventoso". Fra gli altri nomi noti risultati positivi al COVID-19 risultano, dalla prima tornata, il difensore del Watford Adrian Mariappa e l'assistente dell'allenatore del Burnley, Ian Woan. Nella giornata di ieri è stato effettuato il terzo giro di test e i risultati dovrebbero essere resi noti domani.