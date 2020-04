Premier League, il ritorno in campo non sarà a giorni: i club rallentano gli allenamenti

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i club di Premier avrebbero pensato a una possibile riduzione dei regimi di allenamenti casalinghi per intensificarli solo quando la data del ritorno in attività sarà più certa, per evitare di sbagliare la preparazione e ottimizzare il lavoro atletico che servirà per tornare al top nel caso in cui il campionato dovesse riprendere. Le società hanno capito che il ritorno in campo non è una questione di settimane ma piuttosto di mesi e che dunque mantenere una condizione in questo momento col solo lavoro casalingo, potrebbe riservare più insidie che benefici ai fini del ritorno in campo.