Premier League, in caso di ritardo alla ripartenza broadcaster risarciti con 40mln a settimana

Anche se la ripresa della Premier League è stata fissata per il prossimo 11 giugno non è ancora stato definito tutto in seno alle venti società della massima serie inglese. Al centro dell’attenzione, in particolare, il tema dei diritti televisivi. A tal proposito, stando a quanto riportato dal Daily Mail, nella riunione fissata per la giornata di giovedì i club verranno avvisati che, qualsiasi ritardo alla ripartenza, costerà loro circa 35 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro) a settimana.

Una cifra, questa, che si potrebbe aggiungere allo sconto da 330 milioni di sterline che la Premier League, ha fatto ai broadcaster nonostante il campionato tornerà a disputarsi nelle prossime settimane.