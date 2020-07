Premier League, la classifica aggiornata: il Chelsea trema, è bagarre Champions

Dopo la sconfitta rimediata dal Chelsea contro lo Sheffield United, è tornato decisamente in ballo il terzo posto di Premier League. I Blues hanno appena un punto di vantaggio sul Leicester quarto e impegnato domani col Bournemouth e due sul Manchester United quinto che lunedì affronterà il Southampton in casa. La sconfitta dei Blues dunque ora rischia di essere fatale mentre lo Sheffield sesto, continua a lottare a sorpresa per un posto in Europa.

1. Liverpool 93*

2. Manchester City 69

3. Chelsea 60*

4. Leicester 59

5. Manchester United 58

6. Sheffield United 54*

7. Wolverhampton 52

8. Arsenal 50

9. Burnley 50*

10. Tottenham 49

11. Everton 45

12. Southampton 44

13. Newcastle* 43

14. Crystal Palace 42

15. Brighton 36

16. West Ham* 34

17. Watford* 34

18. Bournemouth 28

19. Aston Villa 27

20. Norwich* 21

*una partita in più.