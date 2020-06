Premier League, presidenti e direttori potrebbero essere esclusi dallo stadio

vedi letture

Presidenti e direttori di Premier League potrebbero essere lasciati clamorosamente fuori dagli stadi. Il campionato è pronto a ripartire il 17 giugno e ciò avverrà con partite a porte chiuse. Secondo quanto riportato dal Daily Star i presidenti non sono ritenuti figure essenziali per la partita e potrebbero persino essere esclusi dagli incontri dal vivo fino al termine della stagione. Una vera e propria beffa per chi per anni investe enormi risorse economiche. La decisione finale spetterà ai responsabili della Premier League, dopo aver consultato la polizia. Allo stato attuale delle cose è stato stimato a 300 il numero massimo di persone consentite allo stadio. Anche in Germania ad alcuni dirigenti è stato negato l'accesso a seguito delle regole rigide che hanno fissato a 240 il numero di persone presenti a un incontro.