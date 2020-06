PSG, Al-Khelaifi: "La Final Eight formula entusiasmante. Da lunedì torniamo ad allenarci"

Il Comitato Esecutivo della UEFA nella giornata di oggi ha preso decisioni importanti per quel che riguarda le Final Eight di Champions League ed Europa League. Come previsto, la massima competizione europea si concluderà a Lisbona, in un format del tutto originale: quarti, semifinali e finale si disputeranno tutti in gara secca, dal 12 al 23 agosto.

Una novità che sembra piacere al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi: "Permettetemi di lodare il lavoro svolto dalla UEFA per permettere a tutte le squadre di ultimare la Champions League, che è la competizione più popolare e prestigiosa del mondo. Un torneo che è importante per l'economia dei club, delle televisioni e che appassiona i tifosi. Questo nuovo format sarà ricco di emozioni: i nostri giocatori torneranno ad allenarsi lunedì e faranno tutto il possibile per raccogliere questa nuova sfida".