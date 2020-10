PSG-Man United 1-2, Tuchel: "So cosa ci è mancato. C'è molto da migliorare"

Thomas Tuchel commenta in conferenza stampa il ko interno del Paris Saint-Germain contro il Manchester United, gara d'esordio della fase a gironi di Champions League: "Non avevo bisogno di prove, sapevo fosse un gruppo difficile. Lo sapevo, lo sapevo molto bene. So cosa ci è mancato. Avevamo giocatori infortunati, giocatori che hanno dimostrato cosa sono in grado di fare in campo. È chiaro che possiamo migliorare e che dobbiamo riuscirci. È chiaro che non siamo soddisfatti della prestazione, ma questo non è il momento giusto per essere troppo critici, qui, in pubblico. Le critiche le faremo a porte chiuse. C'è molto da migliorare".