PSG, Neymar guida la frangia contro il taglio degli stipendi dopo la chiusura della Ligue 1

Sembra tirare aria pesante dalle parti di Parigi. Dopo la conclusione anticipata della Ligue 1, in casa PSG sono iniziate le trattative per il taglio dei salari dei giocatori della prima squadra come in moltissime altre società professionistiche. Questa richiesta, però, pare avere spaccato in due lo spogliatoio guidato da Thomas Tuchel. Secondo quanto riportato da Le Figaro, infatti, ci sarebbe una frangia della rosa della prima squadra contraria all’ipotesi di un taglio degli emolumenti e fra questi sembrerebbe esserci anche Neymar. Una presa di posizione, quella del brasiliano, che pare essere stata presa dalla dirigenza parigina come una forzatura per convincere Nasser Al-Khelaifi a lasciarlo partire. Assieme all’ex talento del Santos, si legge ancora, sembrerebbero esserci Thiago Silva, Edinson Cavani, Ander Herrera e Juan Bernat: da parte loro si è registrata una disponibilità ad una riduzione a patto che tali cifre vengano poi nuovamente corrisposte una volta che la crisi nata a causa del Coronavirus sarà passata.