PSG, per Cavani in estate può tornare d'attualità la destinazione Atletico Madrid

Dopo la trattativa sfumata nel corso del mercato invernale, Edinson Cavani potrebbe tornare nell’orbita dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da UOL Sport, la pista che porta ai colchoneros resta quella principale per l’attaccante uruguaiano che in estate potrebbe chiudere la sua parentesi con il Paris Saint-Germain. L’Atletico e l’entourage del calciatore non si sono lasciati bene a dicembre, ma questo non sembra interessare all’ex Napoli.