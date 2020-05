PSG, Tuchel ha idee di mercato diverse da Leonardo: l'ex interista Telles uno dei nomi in ballo

vedi letture

Oltre a Mauro Icardi e Thiago Silva, fra i motivi di discussione in casa PSG fra il tecnico Thomas Tuchel e il ds Leonardo ci sono anche i nomi di Eric Maxim Choupo-Moting e dell’ex interista Alex Telles. L’attaccante attualmente al PSG è in scadenza a fine giugno e nonostante lo scarso utilizzo resta uno dei fedelissimi di Tuchel. Che infatti spinge per il rinnovo di almeno 1 anno, eventualità che Leonardo oggi non contempla.

Quindi Telles: il terzino sinistro attualmente al Porto è il primo obiettivo di Leonardo (e lui stesso preferirebbe il PSG al Chelsea), mentre Tuchel avrebbe espressamente chiesto un terzino sinistro con attitudini difensive e uno destro con propensione offensiva. A riportarlo è il portale Footmercato.