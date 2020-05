Inter e PSG al lavoro per la permanenza a Parigi di Icardi. Anche se Tuchel non è d'accordo

Una settimana alla deadline. Il Paris Saint-Germain ha tempo fino al 31 maggio per riscattare dall'Inter Mauro Icardi e in questi giorni è in costante contatto col club nerazzurro per abbassare un po' il prezzo rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti lo scorso agosto.

Ci sono i margini per arrivare a un accordo al ribasso, anche se Marotta non vorrebbe allontanarsi troppo dalla cifra precedentemente pattuita: 50 milioni di euro più bonus la prima offerta (per l'Inter troppo bassa) presentata dal PSG, 60 milioni di euro più bonus dovrebbe essere la prossima, quella giusta per mettere d'accordo tutti.

Tuchel non è d'accordo - Leonardo, insomma, è convinto di riscattare a titolo definitivo Mauro Icardi. E ha deciso di portare avanti questa operazione nonostante il parere non propriamente favorevole del suo allenatore. Il rapporto tra il centravanti argentino e il manager tedesco - scrive 'Footmercato' - è peggiorato col passare dei mesi e Tuchel farebbe volentieri a meno di Icardi per il prossimo anno. Ma Leonardo non è d'accordo, ed è intenzionato a consegnare al PSG nei prossimi giorni l'intero cartellino del bomber di Rosario.