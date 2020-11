PSG, Tuchel: "Molto deluso, oggi non posso difendere i miei ragazzi"

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato 2-2 contro il Bordeaux: "Nel primo tempo abbiamo seguito il piano che ci eravamo prefissati ma ci siamo dimenticati di chiudere la partita commettendo troppi errori negli ultimi passaggi. Nella ripresa ci è mancato tutto, abbiamo fatto fatica e siamo stati disordinati: non so darmi una spiegazione per quanto accaduto, non si può giocare così. Sono molto deluso per la prestazione, abbiamo avuto tempo a sufficienza per recuperare dopo la Champions League e dunque non posso accettare quando accaduto nella seconda metà di gara. Verratti e Rafinha sono stati molto bravi, ma il risultato dipende dall'intera squadra: difendo sempre i miei ragazzi quando ci sono motivi per farli, ma oggi non posso. Adesso analizzeremo la partita insieme poi da lunedì penseremo al Manchester United".