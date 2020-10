PSG, Tuchel sull'infortunio di Neymar: "Problema agli adduttori. Aspettiamo la risonanza"

Thomas Tuchel ha commentato in conferenza stampa l'infortunio subito da Neymar: "Si tratta degli adduttori... spero non si tratti di un infortunio vero e proprio. Ha sentito qualcosa di strano, non era del tutto libero. Spero non sia un infortunio, ma dovremo aspettare. Non ho parlato col medico, forse dovremo aspettare fino alla risonanza di domani (oggi, ndr)".