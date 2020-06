Pubblico sugli spalti in Liga, il direttore della CCAES: "E' un'opzione che stiamo valutando"

La Liga con parte del pubblico sugli spalti? Può darsi. Il direttore del CCAES, il centro di coordinazione allerta e emergenza sanitaria, Fernando Simon ha aperto a questa possibilità per il campionato spagnolo: "Abbiamo discusso alcune preoccupazioni e alcuni aspetti chiave come la presenza o meno del pubblico sugli spalti - riporta il Mundo Deportivo -. Non è stata data una risposta negativa ovviamente perché al momento non è possibile farlo. Ma è vero che il ministero si impegna a fare una valutazione del rischio e se nella Fase 3, a seconda della situazione epidemiologica, si possa fare. In ogni caso, tale regola dovrebbe applicarsi a tutti i campi e tifoso allo stesso modo. L'opzione c'è, ma dipende dall'evoluzione dell'epidemia".