Emergenza Coronavirus. Spagna, Simon: "Stiamo raggiungendo il picco di contagi"

Fernando Simon, direttore del Centro per le Emergenze Sanitarie in Spagna, in conferenza stampa ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus nel paese iberico spiegando che si sta raggiungendo il picco di contagi: “Stiamo raggiungendo il picco della curva, non sappiamo ancora esattamente quando ne avremo la conferma, ma lo stiamo raggiungendo. - continua Simon come riportano i media iberici – Abbiamo una saturazione delle terapie intensive e dobbiamo fare ulteriori sforzi per controllare la trasmissione del virus cercando di ridurla il più possibile”.