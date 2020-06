Quando il calciatore si dà... all'alcool: Arnautovic lancia il brand di gin

vedi letture

Marko Arnautovic si dà all'imprenditoria. L'attaccante austriaco, attualmente allo Shanghai SIPG, ha iniziato a produrre gin. L'ex interista ha presentato il suo prodotto a Vienna, dove attualmente si trova in attesa di poter rientrare in Cina: "Non posso raccomandarlo ai professionisti, ma al pubblico per festeggiare sì. C'è scritto Arnautovic, quindi ha qualità" ha dichiarato al Kurier. L'idea di produrre gin è venuta all'austriaco durante il suo periodo al West Ham. Il prezzo di listino dell'"Arnautovic Gin" (questo il nome non proprio originalissimo scelto) è di 35 euro.