Radamel Falcao non giocherà con Higuain. Fumata nera nella trattativa con l'Inter Miami

Nei giorni scorsi Radamel Falcao sembrava ad un passo dall’addio al Galatasaray per raggiungere Gonzalo Higuain e firmare con l’Inter Miami. L’operazione però sembra aver vissuto una fumata nera: i recenti cambi all’interno della società di David Beckham, spiega il Mundo Deportivo, su tutti quello del direttore sportivo, hanno convinto la franchigia di MLS a rinunciare all’operazione. Falcao resta in uscita dal Galatasaray, ma il suo futuro non sarà in Florida.