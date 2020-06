Real Betis, contatti positivi con Pellegrini: ora è in pole per la panchina

vedi letture

Manuel Pellegrini potrebbe essere il nuovo allenatore del Real Betis per la prossima stagione. Proseguono i contatti tra le parti con buoni passi avanti nella trattativa che potrebbe portare il cileno sulla panchina del club di Siviglia. Secondo ABC adesso è in pole per ricoprire il ruolo di tecnico dei biancoverdi, anche se in lizza c'è anche il croato Bjelica.