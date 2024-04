Roma su Manuel Pellegrini? Il Real Betis smentisce una cena con i dirigenti

vedi letture

Manuel Pellegrini è stato in Italia nelle scorse ore, ma non ha incontrato i dirigenti della Roma dopo il derby vinto. La notizia, circolata in Spagna nelle ultime ore, è stata smentita direttamente dal Real Betis, club di cui Pellegrini è allenatore. Il tecnico cileno - che nella sua carriera, tra le altre, ha allenato anche Real Madrid e Manchester City - è stato avvistato in Italia, circostanza peraltro confermata dal club, ma non ha incontrato la dirigenza romanista per un eventuale incarico nella prossima stagione.

È vero che una smentita è una notizia data due volte, ma anche che i Friedkin erano riusciti a mantenere all'oscuro tutti sul nome di José Mourinho, dopo che Maurizio Sarri era stato dato come principale candidato alla panchina nel 2021. Ora toccherà capire se ci sarà un altro stravolgimento, oppure se la linea è quella dettata dalle ultime settimane, cioè che Daniele De Rossi verrà confermato qualora dovesse arrivare la qualificazione in Champions League in qualsiasi modo, sia dal quarto posto in campionato, dal quinto oppure dalla vittoria in Europa League, dove affronterà il Milan nel derby fratricida dei quarti di finale.

Pellegrini ha un contratto sino al 2026 e una clausola di 8 milioni di euro per liberarlo, sebbene abbia visitato Roma da turista nel weekend dove era in programma la finale di Copa del Rey.