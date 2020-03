Real Madrid, da Bale a James Rodriguez: la lista degli epurati per la stagione prossima

vedi letture

Il Real Madrid si prepara a cedere diversi calciatori nella prossima finestra di mercato e As oggi nella sua edizione cartacea ha fatto il punto della situazione. Quelli che certamente andranno via - si legge - sono Gareth Bale, James Rodriguez e Mariano Diaz. Anche Lucas Vazquez potrebbe essere inserito in questa lista, così come Luka Jovic. Ancora un'incognita invece il futuro di Marcelo, Modric, Areola e Nacho. Eder Militao invece dovrebbe restare.