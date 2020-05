Real Madrid, da Camavinga ad Haaland passando per Mbappé: un top player per ogni anno

Tre top player, uno per ogni stagione. Questo è il piano del Real Madrid per l'imminente futuro, come riportato da AS: il primo obiettivo rimane Eduardo Camavinga, giovane talento del Rennes. Secondo il quotidiano iberico rimane l'unico giocatore che può essere acquistato durante la prossima sessione di mercato. Nelle prossime due stagioni il presidente delle Merengues Florentino Perez sta pensando anche ad un modo per arrivare prima Kylian Mbappé e a Erling Braut Haaland. Il campione del mondo francese potrebbe arrivare ad un prezzo minore nel 2021, quando avrà soltanto un altro anno di contratto con il Paris Saint-Germain.