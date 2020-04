Real Madrid, il prezzo di Hakimi si è impennato: ora vale 60 milioni. E Zidane vuole trattenerlo

vedi letture

Achraf Hakimi potrebbe essere una fonte di guadagno molto importante per Real Madrid o un'eredità di grande valore. Il giocatore ha lasciato i blancos nell'estate del 2018 per un prestito biennale al Borussia Dortmund e aveva un valore di mercato di 5 milioni di euro, ma ora come spiega Marca il suo prezzo del cartellino è salito a ben 60 milioni di euro e una sua eventuale cessione potrebbe portare una cifra importante nelle casse del Real Madrid. Tuttavia pare che il giocatore in estate tornerà in Spagna e difficilmente Zidane lo lascerà partire nuovamente.