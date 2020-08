Real Madrid, l'Everton mette sul piatto 18 milioni per l'esterno Sergio Reguilon

vedi letture

Mercato attivo non solo in entrata per il Real Madrid. Il club campione di Spagna è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Per esempio tornerà dal Siviglia Sergio Reguilon, difensore che potrebbe lasciare la capitale. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l’Everton di Carlo Ancelotti avrebbe offerto 18 milioni di sterline per arrivare all’esterno mancino delle Merengues.