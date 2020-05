Real Madrid, Rodrygo: "Finalmente ci alleniamo in gruppo, lavoriamo duro per vincere la Liga"

vedi letture

Il giovane attaccante del Real Madrid, Rodrygo Goes, ha parlato così della quarantena e della ripresa degli allenamenti in un'intervista concessa ai canali ufficiali del club merengue: "A casa ho fatto tutto il possibile per farmi trovare in forma, sto lavorando duro per dare il meglio non appena si riprenderà a giocare. Sappiamo ormai che la Liga ripartirà e il nostro obiettivo è vincerla. Finalmente possiamo allenarci in gruppo (massimo dieci giocatori, ndr), toccare la palla e tirare in porta. Piano piano stiamo tornando alla normalità, questa è la strada da seguire", le dichiarazioni del craque brasiliano.