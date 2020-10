Real Madrid, Zidane: "L'Inter in Champions? Per me la finale è domani contro l'Huesca"

vedi letture

"Sento parlare di finale contro l'Inter, ma per me la finale è domani contro l'Huesca: non esiste pensare a martedì". Vuole mantenere la concentrazione sulla Liga Zinedine Zidane alla vigilia del prossimo impegno del suo Real Madrid contro la squadra neopromossa: "Per me la finale è la prossima partita - ha dichiarato in conferenza stampa - Non penso a quella dopo. Abbiamo giocato contro il Barcellona e abbiamo vinto, ora giochiamo contro l'Huesca e ci sono gli stessi tre punti in palio", ha detto il francese che affronterà l'Inter in Champions League il 3 novembre. Guarda il video con le parole di Zidane: