Real Madrid, Zidane: "Orgoglioso della reazione. Giocando così qualificazione alla nostra portata"

Soddisfatto della reazione dei suoi il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, che ha così commentato il pareggio acciuffato in extremis sul campo del Borussia Mönchengladbach, come riportato da as.com: "Sono contentissimo della reazione della squadra. Primo tempo molto buono, ci è mancato qualcosa in fase realizzativa. Il primo gol ci ha colto un po' alla sprovvista ma abbiamo avuto il merito di continuare a fare il nostro gioco, anche dopo il doppio svantaggio. Sono molto orgoglioso dei ragazzi, di certo non è il risultato che ci aspettavamo ma per come si era messa la partita dobbiamo essere contenti di come sia andata a finire. Mi tengo stretto la grande reazione della squadra, è un punto importante. Siamo nella stessa situazione di classifica di un anno fa, faremo di tutto per passare il turno e sono convinto che giocando sempre in questa maniera supereremo i gironi. La squadra ha dimostrato un po' di stanchezza ma è così per tutti, quest'anno sarà molto difficile da questo punto di vista. Giochiamo ogni tre giorni e proveremo a gestire le forze al meglio".