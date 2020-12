Real Madrid, Zidane: "Partita complicata, sono soddisfatto di Casemiro"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, si è così espresso in conferenza stampa al termine della gara vinta 2-0 contro il Granada: "E' stata una partita molto complicata ma la squadra si è comportata bene. I nostri avversari ci hanno aggrediti rendendoci la serata più difficile, però nel secondo tempo siamo saliti di livello riuscendo a contenerli: sono contento per i miei ragazzi, non è facile vincere sei match consecutivi. Casemiro? E' un giocatore che conosciamo tutti, sappiamo che può far bene sia in fase difensiva che in attacco: sono soddisfatto per la sua prestazione. Hazard? Non potevo rischiarlo in una sfida così fisica e combattuta, tornerà ancora più forte nelle prossime partite".