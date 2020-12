Real, nessun acquisto a gennaio. Si punta su Mbappe a giugno. Tre i cedibili ma senza offerte

"Zidane non ha chiesto innesti e il Real non acquisterà a gennaio": è questo il titolo che campeggia sull'homepage del quotidiano madrileno AS in merito alle strategie dei Blancos per le prime settimane del 2021 che vedrà riaprire le trattative.

Difficile, dunque, attendersi acquisti dal club campione di Spagna nella finestra invernale, con l'intenzione di mettere da parte la liquidità per il grande colpo della prossima estate: Kylian Mbappe.

Sul fronte delle uscite, invece, rimangono difficili ma non improbabili quelle di Isco, Marcelo e Luka Jovic (nel mirino del Milan). Per tutti e tre non sono ancora arrivate offerte.