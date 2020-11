Real Sociedad, Silva non ci sarà con l'AZ: problema muscolare, fuori per circa 10 giorni

David Silva non ci sarà nell'importantissima partita di giovedì ad Alkmaar, in cui la Real Sociedad si giocherà buona parte delle sue possibilità di passare il turno in Europa League. Lo spagnolo ha riportato uno strappo di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e starà fuori per circa 10 giorni.