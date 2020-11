Real, Zidane: "Con lo Shakhtar la gara più importante della fase a gironi di Champions"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha presentato così in conferenza stampa la sfida in programma domani contro lo Shakhtar per il quinto turno della fase a gironi di Champions League: "Ho visto la mia squadra con tanta voglia di fare bene domani. Ci aspetta un'altra finale, quella con lo Shakhtar sarà la gara più importante della fase a gironi".

Come sta Asensio?

"Dovete smetterla di parlare di lui... Marco deve solo giocare e recuperare la fiducia. È stato per un anno infortunato".

E Hazard?

"La sua situazione è complicata. Prima non si infortunava mai e ora è fuori da un bel po'. Non è bello né per noi né per lui. Dobbiamo resistere, anche perché abbiamo tanti altri giocatori".

Questa è la stagione più difficile per il suo Real?

"No, forse è più dura perché adesso non troviamo la continuità, ma a Madrid ci sono sempre stati momenti di difficoltà. Li ho vissuti anche da giocatore e alla fine li abbiamo sempre superati".