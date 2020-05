Regno Unito, oggi nuove indicazioni da Johnson. Premier League verso il via libera

Secondo quanto riportato dal Telegraph il Primo Ministro inglese, Boris Johnson, dovrebbe dare ulteriori dettagli della sua tabella di marcia per uscire dal lockdown, con un documento governativo sugli sport principali che dovrebbe essere pubblicato domani. Questi piani prevedono il via libera agli sport professionistici per tornare il mese prossimo, inclusa la ripresa della Premier League il 12 giugno. A condizione che vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza e che la curva del contagio non cresca.