Rennes, Nzonzi fermato per un turno dalla UEFA per comportamento antisportivo

vedi letture

Non solo Eduardo Camavinga, il Rennes perde un'altra pedina per la sdida contro il Siviglia in programma domani. Come comunicato dal club bretone, Steven Nzonzi è stata squalificato per un turno dalla UEFA per comportamento ritenuto antisportivo relativamente al match giocato contro il Krasnodar. La sospensione ha effetto immediato.