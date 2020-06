Romania, arrestata dottoressa ritenuta responsabile della morte di un calciatore

La dottoressa Elena Duta è stata condannata a un anno e mezzo di carcere oer essere stata ritenuta responsabile della morte del centrocampista della Dinamo Bucarest, Patrick Ekeng. Lo riporta l'agenzia Reuters. I fatti risalgono a maggio 2016 quando il giocatore perse conoscenza durante una partita di campionato. Ricoverato d'urgenza in ospedale, il camerunese è in seguito morto per problemi cardiaci. La dottoressa è stata accusata di non averlo rianimato quando il calciatore ha subito l'arresto cardiaco ed è stata condannata a 18 mesi di libertà vigilata, 60 ore di servizio alla comunità e 200mila euro di risarcimento alla famiglia Ekeng.