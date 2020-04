Romania, la Federazione vuole ripartire: "Se il campionato non riprende tanti club falliranno"

In Romania, la Federazione chiederà nei prossimi giorni al Governo la possibilità di far riprendere gli allenamenti alle squadre durante lo stato di emergenza per permettere la ripresa del campionato tra fine maggio e i primi giorni di giugno.

La Romania è in uno stato di emergenza per arginare la diffusione del coronavirus dal 16 marzo e il presidente rumeno Klaus Iohannis ha dichiarato che la prossima settimana emetterà un decreto che prorogherà la misura fino al 16 maggio. "Temo che se non riprendiamo il campionato al più tardi a maggio, nei primi due campionati non troveremo più 14-16 squadre professionistiche", ha detto il presidente della Federazione Razvan Burleanu che sta lavorando alla ripartenza partendo da tre possibili date: 27 maggio, 3 giugno e 13 giugno. "L'impatto di questa crisi potrebbe essere peggiore del nostro peggiore incubo", ha detto Burleanu che poi ha aggiunto: "E' importante che sia il campo a decidere il vincitore e la classifica finale".