Rooney: "Park importante per le vittorie del Manchester United quanto Cristiano Ronaldo"

Scrivendo sul Times, Wayne Rooney ha parlato del ex compagno allo United Park Ji-Sung paragonandolo a Cristiano Ronaldo: "Assurdo pensare che un ragazzino di 12 anni conosca Ronaldo e non Park Ji-Sung, eppure chiunque abbia giocato con lui sa che Park era tanto importante per le nostre vittorie quanto lo era CR7. Lo dico per quello che lui riusciva a dare alla squadra, qualità e quantità: ossia doti che in pochi possono abbinare. Non è solo il gioco di squadra a portare le vittorie, ma anche la mentalità del gruppo. Basta un calciatore che non è disciplinato per demolire totalmente il piano messo a punto per una partita".