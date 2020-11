Rothen: "Kean dietro nelle gerarchie rispetto a Icardi. È un mix tra l'argentino e Cavani"

Jerome Rothen, ex calciatore di Monaco e PSG, ha parlato a RMC Sport in Francia del possibile dualismo che potrebbe crearsi tra Mauro Icardi e Moise Kean, esprimendo la sua preferenza per l'ex capitano dell'Inter. "Icardi, ha segnato tanti gol fin dal suo arrivo e ha subito fatto dimenticare Cavani. Poi si è un po' fermato, anche a causa degli infortuni. Dobbiamo ammettere che Kean porta qualcosa di diverso: è dinamico, gioca al centro dell'attacco ma anche sull'esterno. È un po' un misto tra Cavani e Icardi, anche se può migliorare tecnicamente. Quello che conta è che segni. Da qui a dire che Kean è davanti a Icardi, nelle gerarchie, però, ce ne vuole. Icardi è costato 50 milioni di euro la scorsa estate. Quindi il peso del suo trasferimento gli consentirà di giocare di più rispetto a chi è arrivato in prestito. Se non dovesse avere un rendimento soddisfacente, Kean potrà sicuramente portare delle novità interessanti".