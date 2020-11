Russia, il CSKA Mosca vola in testa ma non scappa! Classifica corta: Zenit a -1

Il CSKA Mosca non approfitta dello stop dello Zenit ma vola ugualmente in testa alla classifica del campionato russo. Dopo l'1-1 conquistato contro il Sochi il CSKA deve accontentarsi di un punto per staccare lo Zenit e prendersi il primo posto in solitaria ma senza allungare. Terzo lo Spartak Mosca e quarta la Dinamo Mosca: classifica corta, quattro squadre in cinque punti.

RUSSIA - TURNO 15

Krasnodar-Tambov 1-0

Grozny-Zenit 2-2

Lokomotiv Mosca-Arsenal Tula 1-0

Spartak-Din. Mosca 1-1

DOMENICA

CSKA Mosca-Sochi 1-1

Volgograd-Ural 0-0

Kazan-Rostov 0-2

LUNEDì

15.00 Ufa-Khimkhi

CLASSIFICA: CSKA Mosca 32, Zenit 31, Sp. Mosca 29, Din. Mosca 27, Rostov 26, Grozny 24, Lok. Mosca 24, Sochi 24, Krasnodar 21, Kazan 21, Ural 16, Arsenal Tula 13, Tambov 12, Khimkhi 12*, Volgograd 8, Ufa 7*.

*una gara in meno