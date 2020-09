Russia, la Lokomotiv Mosca vince in attesa di Mandzukic: 1-0 al Tambov

In attesa del possibile arrivo di Mario Mandzukic, la Lokomotiv Mosca torna a vincere e batte di misura superando il Tambov per 1-0. Decisiva per la squadra della capitale russa la rete di Smolov arrivata dopo sette minuti dall'inizio della gara. Con questo successo, la Lokomotiv sale a 12 punti in classifica, a -5 dal duo in testa formato da Zenit e Spartak Mosca.