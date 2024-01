Ufficiale Tolosa, interrotto il prestito al Vitesse di Hamulic. L'attaccante passa al Lok. Mosca

Nuovo prestito per Said Hamulic. Il nazionale bosniaco, che ha giocato con il Vitesse nella prima parte di stagione, viene richiamato dal Tolosa e si trasferisce in Russia. Questo il comunicato: "Prestato all'inizio della stagione al Vitesse Arnhem, il nostro attaccante Saïd Hamulic si trasferisce ora al Lokomotiv Mosca sotto forma di nuovo prestito con diritto di riscatto.

Arrivato nel nostro club nel gennaio 2023, Saïd è tornato in Olanda, suo paese d'origine, dopo 6 partite di Ligue 1 Uber Eats e 3 partite di Coupe de France disputata nella scorsa stagione. Prestato al Vitesse Anrhem dal luglio 2023, Saïd si trasferisce ora in Russia e più precisamente nella sua capitale.

Dopo 13 partite di Eredivisie, il nostro nazionale bosniaco ha deciso di affrontare una nuova sfida. L'attaccante si trasferisce, sotto forma di prestito con diritto di riscatto fino a fine stagione, al Lokomotiv Mosca, attualmente quarto nel campionato russo".