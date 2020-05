Russia, secondo giocatore positivo al coronavirus. È un difensore del Rubin Kazan

Konstantin Pliev, difensore del Rubin Kazan, è positivo al COVID-19. Lo ha reso noto il club tataro che ha specificato in un comunicato che il giocatore si sente bene ed è sotto osservazione nella sua città natale, Vladikavkaz. Non avendo avuto contatti con altri giocatori, non sarà necessaria la quarantena per la squadra. Si tratta del secondo caso in pochi giorni di calciatore positivo in Russia, dopo Jefferson Farfan della Lokomotiv Mosca. Il campionato tuttavia riprenderà e c'è già la data: 21 giugno.