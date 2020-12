Salisburgo-Atletico è uno spareggio. Savic: "Dovremo limitare i loro attaccanti"

Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia della delicata sfida contro il Salisburgo, un vero e proprio spareggio per l'accesso agli ottavi di Champions League: "Quella di domani è una finale e sappiamo qual è la posta in gioco. Speriamo di far bene e andare avanti. Sappiamo che potrebbe servire anche un pareggio ma vogliamo vincere la partita. Il Salisburgo è una squadra molto offensiva, che attacca bene. Dobbiamo essere bravi in fase difensiva".

Testa anche al Real Madrid: "No, pensiamo solo al Salisburgo. Siamo concentrati solo su questa partita".

Cambiamenti tattici: "I cambiamenti di sistema avvantaggiano la squadra. Stiamo andando molto bene con la difesa a tre. Ci stiamo divertendo molto. Su di noi c'è sempre pressione e vogliamo mantenere la porta inviolata. Loro faranno di tutto per segnare un gol. Dobbiamo limitare i loro attaccanti".