Santi Cazorla riparte dal Qatar: l'Al-Sadd di Xavi pronto ad annunciare il colpo

L'Al-Sadd allenato dall'ex leggenda del Barcellona Xavi è pronto ad annunciare un grande colpo. Come riporta Qatar Football live infatti, il club qatariota è ad un passo dall'ingaggio di Santi Cazorla, centrocampista in scadenza di contratto con il Villarreal.

🚨 BREAKING: @AlsaddSC are set to announce the signing of free agent Santi Cazorla

The club’s media officer Ahmed Al Ansari confirmed that they are at an advanced stage of negotiations with the 35-year old, who has 10 goals and 9 assists for Villarreal this season pic.twitter.com/eUa2uN7cV0

— Qatar Football Live (@QFootLive) July 9, 2020