Sassaiola contro il pullman del Benfica, Weigl: "Tutti commettiamo errori, ma così è troppo"

Nella serata di ieri il pullman del Benfica, come comunicato dal club, è stato oggetto di lancio di sassi da parte di ignoti. I giocatori Weigl e Zivkovic sono stati trasportati all'Ospedale da Luz di Lisbona e sono stati posti sotto osservazione in seguito ai colpi ricevuti. Il tedesco ex Borussia Dortmund, sul suo profilo Instagram, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan: "Voglio far sapere a tutti che sto bene. Siamo stati davvero sfortunati. Tutti commettiamo errori, ma quella linea è stata superata. Lanciare sassi contro un autobus senza preoccuparsi se qualcuno si fa male? So benissimo che i tifosi del Benfica non sono così. Queste ultime settimane avrebbero dovuto farci capire che la soluzione migliore è stare uniti invece che lanciare, letteralmente, sassi uno contro l'altro. Grazie per tutti i gentili messaggi che mi avete inviato".