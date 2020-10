Scoppia il processo al Real Madrid. Senza Ramos in Champions 6 sconfitte su 7 precedenti

vedi letture

Sono numeri impietosi quelli che emergono dopo la sconfitta del Real Madrid ieri contro lo Shakhtar nel primo match della nuova edizione della Champions League. Numeri che parlano chiaro, soprattutto in relazione al capitano dei Blancos: Sergio Ramos.

Il difensore contro la formazione ucraina è rimasto fuori a causa di un problema fisico accusato nel precedente match di campionato contro il Cadice. La sua assenza con conseguente sconfitta ha, infatti, evidenziato come il Real Madrid in Champions non riesca praticamente mai a vincere senza di lui.

Oltre al 2-3 di ieri, le Merengues senza il suo numero 4 in campo ha perso due volte su tre in Europa nella passata edizione della coppa contro PSG e Manchester City (unica eccezione il 3-1 in casa del Club Brugge), altrettante nel torneo 2018/2019 contro Ajax e CSKA Mosca e una anche nel 2017/2018 contro la Juventus al Bernabeu nel ritorno dei quarti di finale.