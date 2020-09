Scozia, solo un pari per i Rangers che vanno a +1 sul Celtic ma con una gara in più

Dopo la vittoria del Celtic di ieri, non è arrivata la risposta dei Rangers che non è andato oltre il 2-2 in casa dell'Hibernians. Solo un punto dunque per la squadra di Gerrard a segno con Morelos e Arfield ma puntualmente ripreso dai padroni di casa. Con questo pareggio i Rangers tornano in vetta da soli a 20 punti, uno in più del Celtic che però ha una gara in meno degli acerrimi rivali. Nell'altra gara del pomeriggio netto 3-0 del Motherwell in casa dell'Aberdeen.



SCOZIA - TURNO 8

SABATO

Celtic-Livingston 3-2

Dundee United-St. Mirren 2-1

Kilmarnock-Hamilton 2-1

St. Jonhstone-Ross County 0-1

DOMENICA

Hibernian-Rangers 2-2

Aberdeen-Motherwell 0-3