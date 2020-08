Shakhtar, Castro: "Partita fantastica, la semifinale era il nostro obiettivo"

Luís Castro non vede l'ora di affrontare l'Inter nelle semifinali di UEFA Europa League. Questo il commento del tecnico portoghese al termine della netta vittoria per 4-1 sul Basilea che ha regalato allo Shakhtar il passaggio del turno: "Abbiamo giocato in modo fantastico contro una squadra molto difficile. Ci siamo preparati molto e la semifinale era il nostro obiettivo. Abbiamo giocato in maniera brillante".