Sheffield United, Antonee Robinson a un passo: chiusura attesa nelle prossime 48 ore

Il suo trasferimento al Milan, nella finestra invernale di mercato , era saltato a causa di un problema cardiaco riscontrato durante i test medici effettuati con il club rossonero. Antonee Robinson, per fortuna, ha superato il momento difficile e ora è finito nel mirino di un club di Premier League: il Wigan (League One) ha ricevuto un'offerta da 2 milioni di euro per il terzino e il Sun assicura che la trattativa potrebbe chiudersi nel giro di 48 ore.