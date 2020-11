Sheffield Wednesday, esonerato Monk. Sol Campbell e Phil Neville in lizza per sostituirlo

Lo Sheffield Wednesday ha esonerato oggi il tecnico Garry Monk a causa dei pessimi risultati ottenuti dalla sua squadra, al momento penultima in classifica in Championship. Per la sua sostituzione, la dirigenza starebbe pensando a due nomi molto noti: Sol Campbell, senza panchina dopo l'esperienza al Southend, e Phil Neville, CT della Nazionale femminile inglese. Oltre a loro, in lizza ci sono anche Paul Cook, Tony Pulis (il favorito) e Nigel Pearson.