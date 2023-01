tmw Sol Campbell su Smalling: "Perché lasciare Roma? È già in un grande club"

Leggenda del calcio inglese, bandiera dell'Arsenal, Sol Campbell ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com su numerosi temi. Tra questi anche presente e futuro di uno dei giocatori più rappresentativi del football britannico come il centrale, in scadenza, della Roma, Chris Smalling. ""Smalling ha lasciato il Manchester United ed è andato in un grande club come la Roma. Sì, potrebbe tornare, leggo i rumors, ma è in una grande società. La Roma non è un piccolo club: è vero, e capisco, che la Premier ha le sue luci, il suo fascino, ma non c'è sempre bisogno di tornare indietro. A volte lo fai per la famiglia, per motivi extra calcio, ma non c'è bisogno di farlo altrimenti per questioni di calcio".