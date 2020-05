Si riparte anche in Svizzera: le prime due divisioni torneranno in campo dal 19 giugno

vedi letture

Riparte il campionato anche in Svizzera. Riuniti in Assemblea, quest'oggi i club della prima e della seconda divisione si sono espressi a favore della prosecuzione della stagione 2019/20: 17 voti favorevoli, due contrari e una astensione. La stagione ripartirà il 19 giugno con le partite valide per il 24esimo turno e giungerà a conclusione il 2 agosto.

Il campionato andrà avanti con cinque sostituzioni e sarà possibile prolungare i contratti dei calciatori acquisiti per la stagione 2019/20. Non sarà possibile, invece, inserire in rosa nuovi acquisti fino all'inizio della nuova stagione. Bocciata, infine, la possibilità di passare da 10 a 12 squadre in Super League il prossimo anno.